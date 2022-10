Ensemble Entre Sable & Ciel : La Mer

Ensemble Entre Sable & Ciel : La Mer, 27 novembre 2022, . Ensemble Entre Sable & Ciel : La Mer



2022-11-27 17:00:00 – 2022-11-27 19:00:00 Deux œuvres phares de la musique française pour orchestre, « La Mer » de Claude Debussy ici donnée dans une version pour deux pianos qui la fait résonner de toute sa modernité et la Symphonie de César Franck, monumental cheminement vers une lumière étincelante. Programme du concert: « La Mer » de Claude Debussy

Version pour deux pianos par Marine Lombard et Claire Prévôt Symphonie en Ré mineur de César Franck

Programme du concert: « La Mer » de Claude Debussy

Version pour deux pianos par Marine Lombard et Claire Prévôt Symphonie en Ré mineur de César Franck

Direction : Marc Schuster
conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr
+33 2 98 00 89 99

