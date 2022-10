Ensemble Entre Sable & Ciel : D’une rive à l’autre

Ensemble Entre Sable & Ciel : D'une rive à l'autre



2023-01-08 17:00:00 – 2023-01-08 19:00:00 Un concert de musique de chambre qui vous emmène de France en Allemagne, d’une rive à l’autre du Rhin. Programme du concert: Trio d’Ange Flégier Divertissement de Jean Françaix Trio de Georges Auric

Ensemble Trielen : Christophe Dravers (clarinette), Michel Hoffmann (hautbois), Philippe David (basson) Quintette avec clarinette de Johannes Brahms

François Marquet (clarinette), Arthur Soulès et Guillaume Laborde (violons), Laure Ramon (alto), Laura Buruiana (violoncelle) conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr +33 2 98 00 89 99 https://conservatoire.brest.fr/informations-transversales/agenda/agenda-vue-detail-3360/entre-sable-et-ciel-d-une-rive-a-l-autre-1177821.html dernière mise à jour : 2022-10-07 par

