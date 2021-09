Rezé Auditorium (L') - Rezé Loire-Atlantique, Nantes Ensemble Eklekto : Music for percussion I de Ryoji Ikeda – Saison La Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Ensemble Eklekto : Music for percussion I de Ryoji Ikeda – Saison La Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé, 10 octobre 2021, Rezé. 2021-10-10

Horaire : 17:00 18:00

Gratuit : non 15 € / 21 € BILLETTERIES : – www.lasoufflerie.org- Billetterie de la Soufflerie, à l’auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé – 02 51 70 78 00 (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30) Musique contemporaine. L’ensemble suisse Eklekto joue “music for percussion I”, une œuvre commandée à l’artiste sonore et visuel japonais Ryoji Ikeda en 2015. Soit quatre pièces virtuoses, inventives et spectaculaires, jouées tour à tour avec quatre mains, deux triangles, quatre archets puis douze cymbales. Concept et composition : Ryoji IkedaInterprétation : Alexandre Babel, Stéphane Garin, Lucas Genas, Dorian Frettomusic for percussion I (2016)Body Music [for duo], Op.4 (2016)Metal music, Op.5 (2016) I. Triangles [for duo] II. Crotales [for duo] III. Cymbals [for quartet] Durée : 1h Dans le cadre du cycle Ryoji Ikeda Auditorium (L’) – Rezé adresse1} Château de Rezé Rezé 44400 Château de Rezé 02 51 70 78 00 http://www.lasoufflerie.org info@lasoufflerie.org http://www.lasoufflerie.org

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Auditorium (L') - Rezé Adresse Avenue de Bretagne Ville Rezé lieuville Auditorium (L') - Rezé Rezé