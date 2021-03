Arles Ecole et collège de Montignac Arles Ensemble ! Ecole et collège de Montignac Arles Catégorie d’évènement: Arles

du lundi 15 mars au vendredi 19 mars à Ecole et collège de Montignac

En complément des nombreuses actions régulièrement menées en faveur de l’antiracisme, de la non-discrimination, l’association s’inscrit dans l’appel à projets et renforce ses actions :

– ateliers ludiques de production d’écrits autour de Nelson Mandela

– ateliers de creations visuelles autour de Nelson Mandela

– restitution au public pendant la semaine nationale du 21 au 28 mars 2021

pour les élèves de l’école primaire et du collège de Montignac

Création d’écrits et de visuels Ecole et collège de Montignac 57 rue du 4 septembre Arles Centre-Ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-15T16:30:00 2021-03-15T18:00:00;2021-03-16T16:30:00 2021-03-16T18:00:00;2021-03-18T16:30:00 2021-03-18T18:00:00;2021-03-19T16:30:00 2021-03-19T18:00:00

