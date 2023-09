Ensemble DjiVani : Musique arménienne Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris, 9 février 2024, Paris.

Le vendredi 09 février 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant

Réservation obligatoire. Paiement sur place (espèces ou chèque). Tarifs : 16€ / 14€ (tarifs Ville de Paris)

Les musiciens :

– Jean-Pierre Nergararian : Kamantcha

– Vartan Arslanyan : Oud, Saz, Voix

– Aïda Nergararian : Kanun

– Philippe Chahbazian : Bloul, Chvi, Doudoug, Parkabzouk, Zourna

– Zadig Panossian : Dhol

La musique arménienne riche de toutes multitudes sources diverses, culturelle, ethnique, religieuse, historique et géographique, s’intègre aux nombreuses formes des rites du cours des âges et des événements de vies. Du chant sacré aux chants villageois, du tourment au festif, du populaire au savant, du classique au jazz, de la variété au lyrique, etc…

Ces musiques traditionnelles des régions Caucase Anatolie, au cours desquelles se côtoient ses sonorités plurielles, anciennes ou plus récentes, aux confins d’identités orientales proches, ont une appartenance souvent commune et résiliente, se confondant et s’entremêlant aux sons des instruments et des voies d’un même flux commun à ces peuples. C’est donc sur le mode « du traditionnel arménien » que l’Ensemble DjiVani » s’est posé depuis de longues années. Un style, sans âge défini, sous le dôme d’un orient millénaire, où chacun se situe en reconnaissance d’un souffle inexorablement familier.

Les musiciens :

– Jean-Pierre Nergararian : Kamantcha

– Vartan Arslanyan : Oud, Saz, Voix

– Aïda Nergararian : Kanun

– Philippe Chahbazian : Bloul, Chvi, Doudoug, Parkabzouk, Zourna

– Zadig Panossian : Dhol

Réservation obligatoire. Paiement sur place (espèces ou chèque). Tarifs : 16€ / 14€ (tarifs Ville de Paris)

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015 Paris

Contact : https://www.patronagelaique.eu/event-details/ensemble-djivani +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.facebook.com/pljvparis https://www.facebook.com/pljvparis https://www.patronagelaique.eu/event-details/ensemble-djivani/form

Ensemble DjiVani