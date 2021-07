Ensemble Diderot Église Saint Martin, 11 mars 2022, Amilly.

Ensemble Diderot

Église Saint Martin, le vendredi 11 mars 2022 à 20:30

L’Offrande musicale Après avoir donné l’un de ses tout premiers concerts à Amilly, dans le sillage de l’EUBO, l’Orchestre baroque européen, l’ensemble Diderot a été créé en 2009. Sa vocation est de redécouvrir et interpréter sur instruments d’époque le répertoire des XVIIe et XVIIIe siècles en révélant les liens tissés entre interprètes, compositeurs, cours et écoles d’une Europe musicale baroque sans frontières. Acclamé pour la virtuosité et la vivacité de ses interprétations, l’Ensemble Diderot s’affirme aujourd’hui comme l’une des formations des plus brillantes et les plus originales d’Europe. Il s’est construit autour d’un quatuor d’interprètes, Johannes Pramsohler et Roldán Bernabé (violons), Gulrim Choi (violoncelle) et Philippe Grisvard (clavecin), reconnu pour son approche innovante de la sonate en trio. De toutes les œuvres tardives de Bach, l’Offrande musicale est certainement la plus célèbre. Quand il visite la Cour du roi de Prusse à la fin de sa vie, Frédéric II lui soumet un motif d’improvisation avant de lui lancer un défi : composer sur le champ une fugue à six voix. Bach s’exécute mais de retour chez lui, retravaille le thème royal et truffe sa partition de canons énigmatiques que le roi est censé résoudre. S’emparant de cette œuvre codée, aussi complexe que malicieuse, l’Ensemble Diderot en offre une nouvelle lecture et une expérience inédite. Une première partie est consacrée à la musique française composée à la même époque (F.- A.-D. Philidor, J.M. Leclair) et rappelle le lien étroit que la cour de Berlin entretenait avec la culture française. Distribution : Johannes Pramsohler : violon et direction artistique Georges Barthel : flûte traversière Roldán Bernabé : violon et alto Gulrim Choi : violoncelle Philippe Grisvard : clavecin Plein tarif : 18 € Tarif réduit : 13 € (sera accordé sur présentation de justificatifs, aux jeunes de 19 ans à 25 ans révolus, aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires des minima sociaux et aux titulaires d’une carte de famille nombreuse). Tarif groupe : 13 € (sera accordé aux associations, aux entreprises et aux comités d’entreprise à partir de 10 places achetées sur l’ensemble des concerts proposés). Tarif junior : 5 € (valable jusqu’à 18 ans révolus). La gratuité sera accordée aux élèves de l’École municipale de musique d’Amilly. Tarif parent accompagnant un mineur élève de l’école de musique (dans la limite de 2 personnes) : 10 € MOYENS DE PAIEMENT Règlement par chèque -à l’ordre de Régie saison culturelle d’Amilly-, espèces, carte bancaire y compris sur le lieu du concert. En plus du dispositif yep’s, toujours disponible pour les moins de 25 ans, nouveau pour les jeunes de 18 ans : Possibilité d’utiliser le pass culture. Renseignements : yeps.fr / pass.culture.fr Espace Jean-Vilar 264, rue de la Mère-Dieu 45200 AMILLY 02 38 85 81 96 / [ejv@amilly45.fr](mailto:ejv@amilly45.fr) Horaires d’ouverture : lundi de 14h à 17h et du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Fermé jusqu’au 31 août. Des pré-réservations sont possibles par courrier. Ouverture de la billetterie : samedi 11 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h

Église Saint Martin Amilly 45200 rue de la mairie Amilly Loiret



