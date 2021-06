GUYANCOURT La Batterie Guyancourt ENSEMBLE DE PERCUSSIONS DE L’ECOLE DE MUSIQUE La Batterie GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

De 17h à 17h45 Scène 1 : Salle de concerts Concert de la classe de percussion de l’Ecole Municipale de Musique. Des pièces qui mettent en valeur l’ensemble des instruments de percussion. Un réperrtoire qui vous fera voyager du Brésil à Constantinople, en passant par Cardiff, sans oublier un beau solo de marimba et un tube de Stevie Wonder ! > Plus d’informations sur le site Internet de La Batterie Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. Fête de la Musique | Scène 1 La Batterie 1 Rue de la Redoute GUYANCOURT

2021-06-19T17:00:00 2021-06-19T19:00:00

