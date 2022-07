Ensemble de guitares COPLA Aix-en-Provence, 22 juillet 2022, Aix-en-Provence.

Ensemble de guitares COPLA

Eglise du Saint-Esprit

2022-07-22 18:00:00 – 2022-07-22 19:30:00

40 Rue Espariat

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Laissez vous surprendre par cette formation qui se produit depuis de nombreuses années en France et en Europe. L’ensemble de Guitares Copla , composée de six guitaristes complices et virtuoses propose un répertoire riche et varié autour d’arrangements allants de la musique espagnole, italienne en passant par l’opéra et des extraits de comédies musicales. Ce sextuor développe une palette sonore riche et colorée à travers l’utilisation de guitares soprano, alto et basse. Ce concert est la promesse d’un moment musical unique et vivifiant.

L’ensemble de guitares Copla propose un programme varié et attractif basé sur la musique espagnole, les airs d’opéra…Au programme: Albeniz, Rodrigo, Verdi, Rossini, Saint Saens, Boccherini ….

+33 6 14 65 72 91

Aix-en-Provence

