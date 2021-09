Marseille Roll'Studio Bouches-du-Rhône, Marseille ENSEMBLE DA CAMERA Roll’Studio Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

ENSEMBLE DA CAMERA Roll’Studio, 25 septembre 2021, Marseille. ENSEMBLE DA CAMERA

Roll’Studio, le samedi 25 septembre à 19:30

Patrice BARSEY, hautbois François OLIVIER de SARDAN, violoncelle André ROSSI, piano Au programme des oeuvres de Corelli, Géminiani, Bach, Piazzolla,Casals. et peut être, qui sait ? une ” Jam baroque session” !

15€ / Adhésion annuelle 3€ / gratuit – de 12 ans.

♫♫♫ Roll’Studio 17 rue des Muettes 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T19:30:00 2021-09-25T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Roll'Studio Adresse 17 rue des Muettes 13002 Marseille Ville Marseille lieuville Roll'Studio Marseille