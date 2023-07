Visite guidée de l’ensemble conventuel de Lencloître et exposition Ensemble conventuel Lencloître Catégories d’Évènement: Lencloître

Vienne Visite guidée de l’ensemble conventuel de Lencloître et exposition Ensemble conventuel Lencloître, 17 septembre 2023, Lencloître. Visite guidée de l’ensemble conventuel de Lencloître et exposition Dimanche 17 septembre, 14h00, 16h00 Ensemble conventuel Gratuit. Entrée libre. Participez à une visite commentée de l’ensemble conventuel, du pigeonnier, de l’église, de l’ancien couvent des hommes, de la roseraie et du parc du Pontreau.

Vous pouvrrez découvrir une exposition de miniatures agricoles en son sein. Ensemble conventuel Place du doyen petit, 86140 Lencloitre Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine Ce site, construit par Robert d’Arbrissel et magnifiquement restauré en pierre de tuffeau, comprenait un couvent pour les moines, un pour les moniales, une église du XIIe siècle et un pigeonnier du XVIIe siècle. Il dépendait de l’abbaye de Fontevraud. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

