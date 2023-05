ENSEMBLE CONTRE ORGUE DE BARBARIE, Mathis Collins Fondation Fiminco, 3 juin 2023, Romainville.

Mathis Collins

ENSEMBLE CONTRE ORGUE DE BARBARIE

Installation-performance

Samedi 3.06.23, de 18h à minuit*

Mathis Collins présente aux Réserves ENSEMBLE CONTRE ORGUE DE BARBARIE, un orgue de Barbarie monumental, automate activé par un carton musical de 100 mètres. Un récital ininterrompu de chansons et d’images composées par l’artiste et des personnes rencontrées lors d’ateliers, de déambulations et de concerts dans les rues de Paris.

Instrument iconique de la musique et des musiciens de rue, l’orgue de Barbarie, à travers son programme mécanique, incarne l’idéal d’une pratique musicale amateur. Présents par centaines dans les rues de Paris au 19ème siècle, les orgues de Barbarie pouvaient être loués à la journée par les artistes. Les chansons populaires et politiques diffusées à travers eux ont fait de cet instrument la principale cible de la censure policière, dont Mathis Collins retrace l’histoire dans cette œuvre.

* La programmation spéciale Nuit Blanche pour le Quartier Culturel de Romainville est co-organisée avec la Fondation Fiminco.

Avec le soutien de la Fondation des artistes

Fondation Fiminco 43 rue de la Commune de Paris 93230 Romainville

Contact : https://www.fraciledefrance.com/

Photo : Julien Gonische Mathis Collins, Performance « Calvacade », 2022