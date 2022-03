Ensemble contre les toutes les formes de discriminations La Croisée des Arts, 21 mars 2022, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

La Croisée des Arts, le lundi 21 mars à 10:30

Préambule : Le principe fondateur de ce projet est de permettre aux citoyens de s’impliquer concrètement dans la vie de la cité et de participer activement au projet de société dans lequel nous évoluons en ayant en mains l’ensemble des outils et des moyens pour le faire. Les questions « Comment faire société ?» ou « Comment mieux vivre ensemble ? » sont une préoccupation à laquelle nous tenterons d’apporter des réponses au fil de cette action. Cette action se déroulera à compter du mois février 2022 avec la soirée de valorisation du projet « jeunesse et transmission » et sera le fruit d’une construction collective et participative avec la réalisation d’une Quinzaine citoyenne autour du « Vivre Ensemble », un parcours culturel et citoyen et en perspective un Festival citoyen en 2023. OBJECTIFS • Connaître et reconnaître une mémoire commune. • Favoriser la transmission de l’histoire et de la mémoire • Constituer un comité de pilotage du projet avec des professionnels et des habitants de la commune (partenaires associatifs, élus, membres du conseil citoyen…) • Former les jeunes pour leur donner les moyens de comprendre le monde actuel • Valoriser et soutenir l’engagement des jeunes et des adultes Les résultats attendus sont la conscientisation sur le territoire de ces questions et qu’elles soient portées par l’ensemble des acteurs du territoire. DESCRIPTIF ACTION L’action que nous proposons est un projet transversal sur la question de la citoyenneté et du vivre ensemble. Il s’adresse à tous les publics mais certaines étapes du projet ciblent plus spécifiquement les jeunes de 12 à 25 ans. Etape 1 • Constituer un comité de pilotage Le comité technique de pilotage est composé des acteurs associatifs, éducatifs et institutionnels de la commune. Le comité proposera des actions pour la Quinzaine citoyenne. Les actions proposées doivent être en lien avec la thématique du vivre ensemble et de la citoyenneté mais peuvent être totalement hétérogènes. Chaque partenaire peut se saisir de la thématique pour proposer un évènement au sein de sa structure et ainsi participer à construire un parcours citoyen et donner une dimension locale à la manifestation. Etape 2 • Quinzaine de la citoyenneté du 21 mars au 03 avril 2022. Cette manifestation est construite collégialement par le comité de pilotage, voir le programme prévisionnel ci-dessous : • Accueil et Inauguration de l’exposition : “Savoir, comprendre, Agir pour dire Non à la Haine”. • Visite organisée autour de cette exposition pour les scolaires dès la classe de 3ième • Visite libre en dehors du temps scolaire avec des temps de médiation prévus • Interventions pédagogiques autour du film retraçant le voyage éducatif à Cracovie dans le cadre du projet « jeunesse et transmission ». • Ciné-débat autour de films traitant du sujet et pouvant participer à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme (ex: La vie est belle, la Marche, la Rafle, Même pas peur…). • Soirée de clôture autour d’un moment festif adapté au contexte sanitaire, elle pourra prendre la forme d’une soirée, d’une rencontre, d’un repas animé… Etape 3 • Construire un parcours culturel et citoyen pour les jeunes Offrir aux jeunes des outils pour comprendre la société dans laquelle nous vivons et les aider à y prendre toute leur place. Nous leur proposerons d’appréhender l’art et la culture comme une fenêtre ouverte sur le monde. Nous utiliserons les différentes formes culturelles et artistiques telles que des visites d’expositions, de musées (MuCem, Camps des Milles…) cinéma, spectacles, rencontres et débats avec les équipes artistiques. De même, nous nous appuierons sur le calendrier des Journées Internationales comme outil de travail pour inciter et valoriser l’engagement des jeunes (ex : Journée de la laïcité, journée mondiale contre les LGBTphobies…). Etape 4 • Poursuivre et développer le travail autour des « Mamans Citoyennes ». Le projet des « Mamans citoyennes » est mis en œuvre depuis 2018 au sein du centre social. Malgré un contexte sanitaire défavorable depuis 2020, l’action s’est maintenue et elle a subi de nombreuses adaptations. Le projet initial s’inscrit dans une démarche globale de sensibilisation à l’exercice d’une citoyenneté active, et au fonctionnement de nos institutions. Ce projet collectif réunissant parents et enfants, a permis d’impliquer de manière assidue les participant.e.s à la préparation, à la construction, et au financement du projet. De nombreuses actions ont été réalisées dans ce sens : réunion mensuelle, participation aux évènements locaux, rencontre avec des parlementaires, visites institutionnelles (Sénat, Assemblée Nationale.). Pour l’année 2022, l’enjeu de valoriser ce travail, lors de la quinzaine citoyenne et de poursuivre cette dynamique avec un nouveau groupe.

Entrée libre et sur inscription

Accueil de l’exposition: “Savoir, comprendre, agir pour dire Non à la Haine”.

La Croisée des Arts 83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume Var



2022-03-21T10:30:00 2022-03-21T19:00:00