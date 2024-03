ENSEMBLE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME AEPCR Paris, jeudi 4 avril 2024.

Le jeudi 04 avril 2024

de 14h30 à 16h00

.Tout public. A partir de 10 ans. gratuit

lcd@ani-international.org

Des jeunes vous invitent à participer à un live radio durant lequel ils partageront leurs réflexions sur les sujets abordés en ateliers.

A l’occasion de la semaine parisienne de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme ANI Internatinoal et la LICRA joignent leurs forces à l’Association d’Education Populaire Charonne Réunion, et co animent des ateliers radio auprès de jeunes. Nous vous invitons à l’évènement de restitution des résultats de ces ateliers qui se fera en live et en public, chez notre partenaire l’AEPCR, au 77 rue Alexandre Dumas, où les jeunes vous partageront le fruit de leurs réflexions. Vous êtes les bienvenu.es !

AEPCR 77 rue Alexandre Dumas 75020

Contact :

ani-international x licra évenement radio