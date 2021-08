Ensemble contraste : Mozart, de la musique de chambre à l’opéra Soissons, 2 septembre 2021, Soissons.

Ensemble contraste : Mozart, de la musique de chambre à l’opéra 2021-09-02 20:00:00 – 2021-09-02 22:00:00

Soissons Aisne Soissons

Sans snobisme ni jargon technique, Arnaud Thorette et Johan Farjot proposent d’apporter une éclairage ludique et exigeant sur les compositeurs, les oeuvres, les anecdotes et les secrets de fabrication qui ont façonné cet art extraordinaire qu’on appelle “musique classique”.

+33 3 23 59 10 12

