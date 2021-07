Randan Randan Puy-de-Dôme, Randan Ensemble Contraste, « Joséphine baker, Paris mon amour » Randan Randan Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Randan

Ensemble Contraste, « Joséphine baker, Paris mon amour » Randan, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Randan. Ensemble Contraste, « Joséphine baker, Paris mon amour » 2021-07-14 19:30:00 19:30:00 – 2021-07-14 Place Adélaîde d’Orléans Domaine Royal de Randan

Randan Puy-de-Dôme Randan EUR 24 S’inspirant de l’extraordinaire concert de 1968 à l’Olympia – sans doute son plus beau tour de chant – l’Ensemble Contraste souhaite retrouver, au travers de sa nouvelle création, la complicité magique de la mythique Joséphine Baker avec son public. mvcommunication@orange.fr +33 4 70 31 15 00 https://www.musiquesvivantes.com/ dernière mise à jour : 2021-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Randan Étiquettes évènement : Autres Lieu Randan Adresse Place Adélaîde d'Orléans Domaine Royal de Randan Ville Randan lieuville 46.01517#3.35769