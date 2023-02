Ensemble Concert inédit THEATRE DU SOLEIL PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Ensemble Concert inédit THEATRE DU SOLEIL, 26 mars 2024, PARIS.

THEATRE DU SOLEIL présente ce spectacle Concert inédit d'après les œuvres de Dohnanyi, Prokofiev, Gorokhov, Glière, Monteverdi

« En Juin dernier, assise à la table du Jury du Concours Reine Élisabeth, j'ai entendu beaucoup de violoncellistesUn seul est resté dans ma mémoire. Pour son rapport à la musique, pour sa présence, pour son histoire. J'ai eu envie de faire un voyage musical avec lui, entourés de proches complices, dans un répertoire que nous réinventons pour tous, ensemble. Ici au théâtre du Soleil » – Sonia Wieder-Atherton

