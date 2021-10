ENSEMBLE CLÉMENT JANEQUIN + L’ÊTRE-ON Théâtre des Quatre Saisons, 15 janvier 2022, Gradignan.

ENSEMBLE CLÉMENT JANEQUIN + L’ÊTRE-ON

Théâtre des Quatre Saisons, le samedi 15 janvier 2022 à 20:15

MOUSSE ET PAMPRE // Ensemble Clément Janequin Dominique Visse et ses compères nous invitent à la table de Bacchus et Cupidon pour partager un moment d’ivresse et d’amour. Depuis sa création en 1978, l’Ensemble Clément Janequin a acquis une renommée internationale dans le domaine de la musique sacrée et profane de la Renaissance. Leurs inimitables interprétations ont su rendre ce répertoire accessible à un large public. Entre lyrisme et humour, ce programme rassemble les oeuvres de quelques-uns des plus grands compositeurs de la chanson du XVIe siècle, à commencer par Clément Janequin bien sûr. L’ÊTRE-ON (mini-oratorio en duo) // Gilles Grimaitre – Julien Mégroz – Hyper Duo – Kevin Juillerat On fait de nouveau un grand écart avec ce « mini-oratorio » absurde, grinçant et provocateur. Hyper Duo est un groupe expérimental au service de la création contemporaine, formé du pianiste Gilles Grimaitre et du percussionniste Julien Mégroz. Ils manient le son, la scène et l’humour de façon inattendue. Pour cette création, ils ont fait appel au compositeur suisse Kevin Juillerat. Il leur a écrit une oeuvre sur mesure, basée sur des textes d’Antonin Artaud, de François Rabelais, du comte de Lautréamont et de Mathilde Wesendonck.

Tarifs : de 5 à 20€

Deux concerts pour une même soirée

Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Gradignan Moulineau Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T20:15:00 2022-01-15T22:00:00