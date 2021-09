Villers-sur-Fère Auditorium du conservatoire de Noisy-le-Sec Aisne, Villers-sur-Fère Ensemble chorégraphique “Ainsi danse” du conservatoire de Bagnolet Auditorium du conservatoire de Noisy-le-Sec Villers-sur-Fère Catégories d’évènement: Aisne

Villers-sur-Fère

Ensemble chorégraphique “Ainsi danse” du conservatoire de Bagnolet Auditorium du conservatoire de Noisy-le-Sec, 18 septembre 2021, Villers-sur-Fère. Ensemble chorégraphique “Ainsi danse” du conservatoire de Bagnolet

Auditorium du conservatoire de Noisy-le-Sec, le samedi 18 septembre à 18:30 Entrée libre

L’ensemble chorégraphique “Ainsi danse du conservatoire de danse et de musique de Bagnolet a remporté la médaille de Bronze des rencontres nationales de danse. Auditorium du conservatoire de Noisy-le-Sec 41 rue Saint Denis Villers-sur-Fère Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:30:00 2021-09-18T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Villers-sur-Fère Autres Lieu Auditorium du conservatoire de Noisy-le-Sec Adresse 41 rue Saint Denis Ville Villers-sur-Fère lieuville Auditorium du conservatoire de Noisy-le-Sec Villers-sur-Fère