Ensemble choral du léon et orchestre pro musica de bretagne Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: 29250

Saint-Pol-de-Léon

Ensemble choral du léon et orchestre pro musica de bretagne Saint-Pol-de-Léon, 17 juillet 2022, Saint-Pol-de-Léon. Ensemble choral du léon et orchestre pro musica de bretagne Place du Parvis Cathédrale Saint-Pol-de-Léon

2022-07-17 21:00:00 – 2022-07-17 23:00:00 Place du Parvis Cathédrale

Saint-Pol-de-Léon 29250 Concerts classiques

CHOEUR de L’ENSEMBLE CHORAL DU LEON.

ORCHESTRE PRO MUSICA de BRETAGNE.

DIRECTION Bernard Fouler. CONCERTO en UT mineur RV 441 pour 2 flûtes de VIVALDI.

CONCERTO pour 2 violons de BACH.

AGNUS DEI de la messe en Si de BACH.

