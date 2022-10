Ensemble chantons Noël – Chants participatifs Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Ensemble chantons Noël – Chants participatifs

rue du Chanoine Gyss Obernai Bas-Rhin

2022-12-18 16:30:00 – 2022-12-18 17:30:00

Bas-Rhin Le temps de l’Avent et de Noël est riche de chants populaires, chants anciens fredonnés lors des veillées d’autrefois ou chant plus contemporains, rentrés dans le répertoire connu de tous. C’est tous ensemble que nous les ferons résonner sous les voûtes de l’église Saints Pierre et Paul d’Obernai. La chorale Saints Pierre et Paul vous invite à ce moment de plaisir partagé. Venez nombreux et invitez largement autour de vous ! La chorale Saints Pierre et Paul vous invite à ce moment de plaisir partagé, en fredonnant des chants anciens ou plus contemporains, rentrés dans le répertoire connu de tous. Obernai

