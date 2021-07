ensemble chakâm & nima sarkechik LE TRITON, 9 septembre 2021-9 septembre 2021, Les Lilas.

“Chakâm”, du nom d’une ancienne forme poétique, a été formé en 2014 par Sogol Mirzaei pour célébrer la tradition musicale persane. Cette formation mêle l’éclat du târ de Sogol Mirzaei (Iran) au qanun soyeux de Christine Zayed (Palestine) portés par la profonde viole de gambe de Marie-Suzanne de Loye (France). Elles recherchent un langage où les cordes dialoguent, s’affrontent et se retrouvent dans un flux puissant ou, au contraire, apaisé, lorsque le chant, en quelques occasions, s’élève. Bâties selon les codes du radif et du maqam où d’intenses passages rythmiques répondent aux vibrantes tirades mélodieuses, les performances de “Chakâm” donnent aujourd’hui à entendre d’authentiques compositions et improvisations personnelles et modernes. “Chakâm”, c’est enfin un univers à la croisée des parcours : nostalgie des terres quittées trop tôt, déracinement et idéalisation d’un ailleurs qui s’efface au fil du temps, mais aussi vitalité incessante de l’expérience, de la découverte et du renouveau. Entre les deux confinements, l’ensemble Chakâm et Nima Sarkechik ont partagé la scène pour improviser et faire dialoguer leurs musiques. De cette rencontre et née une amitié artistique, à la rencontre de tout ce qui les liait par leur histoire et leur différence. De cette évidence est né un désir, celui de cheminer dans l’espace sonore de l’autre, faisant tomber les masques de la crainte, en liberté d’une méditation commune. À l’aune de ce désir, le pianiste franco-iranien a souhaité partager avec le public du Triton la magie de cette évidence.

Tarif E (20€, 15€, 12€, 8€)

