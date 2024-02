Ensemble Chakâm Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes, jeudi 28 mars 2024.

Une soirée dédiée à la musique d’inspiration persane et arabe avec les trois musiciennes de l’Ensemble Chakâm. Jeudi 28 mars, 20h00 1

Du 2024-03-28 20:00 au 2024-03-28 21:00.

ENSEMBLE CHAKÂM, MUSIQUE D’INSPIRATION PERSANE ET ARABE

Avec Sogol Mirzaei, Christine Zayed et Marie-Suzanne de Loye.

Chakâm, nom d’une ancienne forme poétique persane, c’est trois musiciennes qui dévoilent un langage où les cordes dialoguent, s’affrontent et se retrouvent en un souffle puissant ou apaisé, lorsque le chant s’élève. Cette formation mêle l’éclat du târ de Sogol Mirzaei (Iran) au qanun soyeux de Christine Zayed (Palestine), portés par la profonde viole de gambe de Marie-Suzanne de Loye (France).

Bâties sur les codes des répertoires classiques iranien, arabe et baroque, où d’intenses passages rythmiques répondent aux vibrantes tirades mélodiques, les performances de Chakâm donnent à entendre d’authentiques compositions et improvisations résolument modernes. Chakâm, c’est enfin un univers à la croisée des parcours : nostalgie des terres quittées trop tôt, déracinement et mirage d’un ailleurs qui s’efface au fil du temps, mais aussi vitalité incessante de l’expérience, de la découverte et du renouveau.

L’ensemble Chakâm est lauréat du Prix des Musiques d’Ici 2023, et a remporté le prix du public et des étudiants d’ICART Sessions édition 2021.

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

Université Rennes 2