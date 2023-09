« ARTMONIE » : mise en lumière et soutien à la restauration des orgues de la cathédrale Ensemble cathédral Sainte-Eulalie-et-Sainte-Julie Elne Catégories d’Évènement: Elne

« ARTMONIE » : mise en lumière et soutien à la restauration des orgues de la cathédrale
16 et 17 septembre
Gratuit. Libre participation au profit des orgues de la cathédrale pour les chants sacrés. Entrée libre. Libre participation.

« ARtMONIE » à la ville Haute d'Elne, découvrez l'art solidaire avec « Les orgues à bout de souffle », une mise en lumière et soutien à la restauration des orgues de la cathédrale.

Dans le cadre des Journées européene du patrimoine, Ana Sanjoan et son atelier « AUX ARTS ETC…» sont heureux de vous proposer deux jours de rencontre artistique : peintures, sculptures, littérature, poésie, choral, piano….

Avec le soutien des commerçants Illibériens et afin de contribuer modestement à l’entretien des orgues de la cathédrale, différentes rencontres sont proposées. – Exposition : Les 16 et 17 septembre

. Gil Oliviers (Peinture) à la cathédral d’Elne.

. Cothie (Sculpture) à la place de l’église (Face à la Cathédral).

. Liloo (Peinture) à la place de l’église (Face à la Cathédral).

. La Catalane Tartopom (Illusration) au restaurant « Les Ramparts»avec Al Campanar.

Avec le soutien des commerçants Illibériens et afin de contribuer modestement à l'entretien des orgues de la cathédrale, différentes rencontres sont proposées.

– Balade poétique : les 16 et 17 septembre, visite des expositions en poésie par Marie-Thérèse Bernabe Garrido. Rendez-vous le samedi 16 à 11h et le dimanche à 15h, au 22 rue de la paix.

– Chants sacrés : ensemble vocal « Ruscino » le samedi 16 septembre à 17h à la Cathédrale d'Elne. Dirigé par Olivier. Libre particiaption au profit des orgues de la cathédrale.

– Dédicace : dimanche 17 septembre, place de l'église à la boutique Al Campana. Dédicace de l'écrivain Francis De Malaunay.

– Piano : le dimanche 17 septembre à partir de 16h au 22 rue de la paix. Improvisation d'Emmanuel Coppola.

– Vide grenier de la paroisse, le dimanche 17 septembre au presbytère.

Ensemble cathédral Sainte-Eulalie-et-Sainte-Julie
Plateau des Garaffes, 66200 Elne

Érigée sur un ancien oppidum, la cité épiscopale possède un patrimoine majestueux. Sa cathédrale romane du XIe siècle est visible depuis la mer ou l'intérieur des terres. La construction de son fascinant cloître de marbre gris veiné de bleu débute au cœur de la période d'épanouissement de l'art roman, pour se poursuivre tout au long de la période gothique. Ses chapiteaux évoluent du roman des ateliers roussillonnais du XIIe siècle, au gothique, dans une floraison luxuriante de thèmes originaux (végétaux, animaux et religieux). Ce lieu patrimonial majeur, classé Monument historique en 1840 pour le cloître et 1875 pour la cathédrale, fut le siège de l'évêché du VIe siècle jusqu'en 1602. Récemment, les vestiges de la cathédrale primitive datée du VIe siècle ont été mis au jour à proximité.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

Dates et horaires:
2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00
2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00

