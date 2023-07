Village des métiers – restauration du Château Ensemble castral Châtillon-sur-Indre Catégories d’Évènement: Châtillon sur Indre

Indre Village des métiers – restauration du Château Ensemble castral Châtillon-sur-Indre, 16 septembre 2023, Châtillon-sur-Indre. Village des métiers – restauration du Château 16 et 17 septembre Ensemble castral Village des métiers avec la découverte des métiers du bâtiment en lien avec la restauration du Château. Ensemble castral Place du Vieux-Château, 36700 Châtillon-sur-Indre Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire 02 54 38 74 19 http://www.chatillon-sur-indre.fr/ Le siècle qui vient de s’écouler est insuffisant pour couvrir la protection du patrimoine châtillonnais qui a débuté au milieu de XIXe siècle par le classement au titre des monuments historiques de la collégiale Saint-Austregisile (liste de 1862). Les journées de septembre seront consacrées à la maîtrise foncière communale de l’ensemble castral, aux protections et aux restaurations qui en ont découlé. Totalement démembré entre 1798 et 1809. Le remarquable ensemble castral de Châtillon-sur-Indre a été remembré à compter du legs du donjon en 1870. Depuis cette première étape, la quasi totalité des municipalités qui se sont succédées ont poursuivi les acquisitions, avec des motivations ou des objectifs divers. Ce travail de longue haleine s’est achevé en 2012 par l’acquisition d’un îlot privé englobant la tour du »Paradis à Cognet », vestige de la forteresse Plantagenet édifiée dans le troisième quart du XIIe siècle. Fléchage depuis le centre ville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

