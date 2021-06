Ensemble Art Sonic Le Bal Perdu parc de la buttes du chapeau rouge, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Paris.

Ensemble Art Sonic Le Bal Perdu

parc de la buttes du chapeau rouge, le vendredi 23 juillet à 18:30

Les cinq soufflants du quintette Art Sonic et leur invité à l’accordéon revisitent avec humour et déhanché la nostalgie d’un temps qu’ils n’ont pas connu à travers un répertoire de valses et de ritournelles de musique de film que toute personne vivant en France a entendu, connu et reconnu. L’Ensemble ART SONIC a choisi pour ce programme autour des valses musettes et des musiques populaires, de repenser sa configuration de concert. Le public les entoure totalement, leur apportant une vraie proximité et permettant de faire ressentir les timbres et les richesses de chaque instruments. Parfois sous un arbre au son des oiseaux, dans un champs au soleil couchant avec le public tout autour d’eux assis sur des ballots de paille ou dans une cour ou un jardin d’immeuble en pleine journée, l’Ensemble ART SONIC offre au public une nouvelle façon d’aborder leur orchestre, qui reprend les principes mêmes cette musique et font de ce « Bal perdu » un vraie valeur de partage et de générosité. Joce Mienniel Flutes Ariane Bacquet Hautbois Jean-Brice Godet Clarinette Emilie Alenda Basson Laurent Derache accordéon

entrée libre

Qu’on soit de Paname, de Nogent ou d’ailleurs, ces valses musettes-là, on les connaît sur le bout des pieds.

parc de la buttes du chapeau rouge 5 av Debidour 75019 PARIS Paris Paris 19e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T18:30:00 2021-07-23T19:30:00