ENSEMBLE ART SONIC LE BAL PERDU LE COMPTOIR, 11 février 2023, FONTENAY SOUS BOIS.

ENSEMBLE ART SONIC LE BAL PERDU LE COMPTOIR. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 19:00 (2023-02-11 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Les cinq soufflants du quintette revisitent avec humour et déhanché la nostalgie d’un temps qu’ils n’ont pas connu à travers un répertoire de valses et de ritournelles que toute personne vivant en France a entendu, connu et reconnu. Et ce n’est pas parce qu’Art Sonic est un quintette à vent contemporain qu’il ne peut pas faire tourner les têtes et flamber les Montalbanaises ! Et ce n’est pas parce que Didier Ithursarry, invité sur cet album, déplie son accordéon dans des contextes plus aventureux, qu’il ne peut pas prétendre ici assumer l’héritage de Gus Viseur, Jo Privat et de tous les pianistes à bretelles de l’hexagone. Le seul risque… Que nous les chantions, fredonnions, tous et toutes! L’Ensemble Art Sonic est une fascinante soufflerie. Quintette d’instruments à vent, il génère une musique de chambre qui se joue des catégories. B.O. de films imaginaires, suites magnétiques à la Moondog, bagatelles héritées de Ligeti, chevauchées pop : tout chez eux est prétexte à la rêverie sonique. Avec : Joce MIENNIEL (flûtes) Ariane BACQUET (hautbois et cor anglais) Catherine DELAUNAY (clarinettes) Baptiste GERMSER (cor) Emilie ALENDA (basson) Didier ITHURSARRY (accordéon)

LE COMPTOIR FONTENAY SOUS BOIS Halle Roublot – 95 rue Roublot Val-de-Marne

