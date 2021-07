ENSEMBLE ARPEGGIATA (FESTIVAL D’ARTS SACRÉS) Évron, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Évron.

ENSEMBLE ARPEGGIATA (FESTIVAL D’ARTS SACRÉS) 2021-07-06 – 2021-07-06

Évron Mayenne Évron

84 EUR L’Arpeggiata réunit des artistes d’horizons musicaux variés, établis de part et d’autre de l’Europe et du monde, autour de programmes-projets savamment concoctés par Christina Pluhar.

Depuis sa naissance, L’Arpeggiata a pour vocation d’explorer la riche musique du répertoire peu connu des compositeurs romains, napolitains et espagnols du premier baroque.

Pour le concert d’Évron, Christina Pluhar a demandé à Barbara Furtuna de l’accompagner, ensemble vocal masculin entièrement dévoué au chant polyphonique corse.

Pour Via Crucis, Christina Pluhar a reconstitué une véritable « Passion Latine » à partir de différentes pièces issues du répertoire savant du XVIIe siècle, mais aussi des pièces populaires – Chants corses ou Italiens – démontrant la convergence des sentiments universels de douleur et de ferveur.

Billetterie à l’office de tourisme de Sainte-Suzanne-les Coëvrons – bureau d’Evron.

Tête d’affiche: ARPEGGIATA – musique ancienne et Polyphonies corses

+33 2 43 01 63 75 http://www.festival-arts-sacres.com/

L’Arpeggiata réunit des artistes d’horizons musicaux variés, établis de part et d’autre de l’Europe et du monde, autour de programmes-projets savamment concoctés par Christina Pluhar.

Depuis sa naissance, L’Arpeggiata a pour vocation d’explorer la riche musique du répertoire peu connu des compositeurs romains, napolitains et espagnols du premier baroque.

Pour le concert d’Évron, Christina Pluhar a demandé à Barbara Furtuna de l’accompagner, ensemble vocal masculin entièrement dévoué au chant polyphonique corse.

Pour Via Crucis, Christina Pluhar a reconstitué une véritable « Passion Latine » à partir de différentes pièces issues du répertoire savant du XVIIe siècle, mais aussi des pièces populaires – Chants corses ou Italiens – démontrant la convergence des sentiments universels de douleur et de ferveur.

Billetterie à l’office de tourisme de Sainte-Suzanne-les Coëvrons – bureau d’Evron.

dernière mise à jour : 2021-07-01 par