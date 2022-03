ENSEMBLE ARIANNA -JS BACH : MESSE EN SI Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier Hérault 28 28 EUR JS Bach : Grande Messe en Si mineur

Ensemble Arianna avec la participation d’Ars Vocalis L’Ensemble Arianna a 20 ans… depuis décembre 2020 !

La pandémie nous a obligés à revoir notre copie… Nous avions prévu pour cette grande occasion de donner le chef d’oeuvre absolu de Bach : la grande Messe en Si. Ce sera chose faîte les 21 et 22 mai 2022 prochain. Nous serons juste un peu plus vieux, c’est tout ! Avec les solistes Pauline Feracci (soprano), Anthea Pichanick (alto), Sebastian Monti (ténor) et

Olivier Dejean (basse) En préambule, la musicologue Corinne Schneider, « Le Bach du Dimanche » sur France- Musique, viendra parler du compositeur et de son chef d’oeuvre, le mardi 17 mai 2022 à 18h45 à la Maison des Choeurs de Montpellier. Pouvions-nous rêver compagnie plus brillante pour cet évènement majeur de la vie musicale montpelliéraine ? JS Bach : Grande Messe en Si mineur

