Paris Église Saint-Léon Paris Ensemble architectural de l’église Saint-Léon, patrimoine d’Ile de France Église Saint-Léon Paris Catégorie d’évènement: Paris

Ensemble architectural de l’église Saint-Léon, patrimoine d’Ile de France Église Saint-Léon, 14 novembre 2021, Paris. Ensemble architectural de l’église Saint-Léon, patrimoine d’Ile de France

Église Saint-Léon, le dimanche 14 novembre à 12:00

parmi la Liste des 26 nouveaux sites labellisés cette année Patrimoine d’intérêt régional figure l’ Ensemble architectural de l’église Saint-Léon, Paris 15e, construite entre 1924 et 1934 par l’architecte Émile Brunet ; elle affiche un style roman pour la façade et byzantin pour l’intérieur. Vous êtes invités à l’issue de la messe de 11h au dévoilement de la plaque commémorative : dimanche 14 novembre 2021 à 12H30 sur le parvis” dévoilement de la plaque commémorative : dimanche 14 novembre 2021 à 12H30 sur le parvis Église Saint-Léon 29 rue Dupleix, 75015 Paris Paris Paris 15e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T12:00:00 2021-11-14T13:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Saint-Léon Adresse 29 rue Dupleix, 75015 Paris Ville Paris lieuville Église Saint-Léon Paris