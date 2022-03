Ensemble apprenons la nature Pays de la Loire Grandeur Nature Fédération Départementale des Chasseurs de la Sarthe Le Grand Courtu 72210 Voivres Lès Le Mans Voivres-lès-le-Mans Catégories d’évènement: Sarthe

Ensemble apprenons la nature Pays de la Loire Grandeur Nature

Fédération Départementale des Chasseurs de la Sarthe Le Grand Courtu 72210 Voivres Lès Le Mans, Voivres-lès-le-Mans.

le mardi 24 mai à 09:30

Différentes animations seront faites par différents organismes (OFB, CD72, CRPF FDP 72 FDC 72MFR des Forges, ADCG 72) sur les thèmes des milieux bocages, forestiers, zones humides et leurs habitants. Ateliers: OFB : rôles et intérêts de la haie champêtre CD 72 : Hector l’arbre mort MFR des Forges: Entomofaune Forestière CNPF : présentation de l’Indice de Biodiversité Potentielle FDC 72 : La loutre et le Castor d’Europe FDP 72 : inventaire de poissons d’eau douce FDP 72 : les invertébrés en eau douce ADCG 72 : reconnaissance des canards et limicoles

Tarif :Gratuit Type de public: Etablissements scolaires sur réservation

2022-05-24T09:30:00 2022-05-24T16:30:00

