Ensemble apprenons la nature Espace Naturel Sensible de Gohan Bouloire, jeudi 30 mai 2024.

Ensemble apprenons la nature Pays de la Loire Grandeur Nature Jeudi 30 mai, 09h30, 14h00 Espace Naturel Sensible de Gohan Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-30T09:30:00+02:00 – 2024-05-30T12:00:00+02:00

Fin : 2024-05-30T14:00:00+02:00 – 2024-05-30T16:00:00+02:00

Différentes animations seront faites pour des scolaires par différents organismes: OFB, Département 72, FDP 72, FDC 72, MFR des Forges, ADCGE 72 sur les thèmes ENS, milieux humides et bocagers sur l’Espace Naturel Sensible de Gohan à Bouloire destinénées à des scolaires.

Thèmes des ateliers:

Département de la Sarthe: présentation et rôle des ENS

Département de la Sarthe: préservation des arbres morts

Office Française de la Biodiversité: empreintes de la Faune sauvage

Maison Familiale et Rurale des Forges: suivi entomofaune

Fédérarion Départementale des Chasseurs de la Sarthe: la loutre, le castor, le courlis cendré, la cigogne blanche, le blongio nain

Fédération Départementale des Pêcheur de la Sarthe: la diversité des poissons d’eau douce

Fédération Départementale des Pêcheur de la Sarthe: les invertébrés en eau douce

Association Départementale des Chasseurs de Gibier d’Eau de la Sarthe: reconnaissance des oiseaux en milieu humide

Espace Naturel Sensible de Gohan Gohan Bouloire Bouloire 72440 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06.87.04.14.62 »}]

Espace Naturel Sensible Milieux humides

Valla Michel FDC 72