Saint-Orens-de-Gameville Haute-Garonne Saint-Orens-de-Gameville Rolandas MULEIKA a alors restitué des versets selon les règles en vigueur à l’époque, pour une retranscription quasi intacte de l’œuvre originelle. Le chef d’orchestre Rolandas MULEIKA fonde l’Ensemble Antiphona en 1996, ayant pour objectif grâce aux voix de l’ensemble, sublimées par les instruments de l’orchestre, de mettre en lumière un répertoire couvrant plusieurs siècles de musique d’un patrimoine mondial inédit. L’Ensemble Antiphona vous présente le « Miserere » de Gregorio ALLEGRI dans une version inédite. Le manuscrit original orientait les chanteurs pour improviser.

Durée : 1h30

