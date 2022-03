Ensemble Amarillis : Tafelmusik – Saison Soufflerie – ANNULÉ Cité des Congrès, 3 avril 2022, Nantes.

2022-04-03 Concert annulé

Horaire : 17:00

Gratuit : non 21 € / 15 € (hors frais de réservation)Tarif hors abonnement BILLETTERIES :- sur www.lasoufflerie.org- Billetterie de la Soufflerie, à l’auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé – 02 51 70 78 00 (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30) Concert annulé

Musique baroque. L’ensemble baroque Amarillis revisite le répertoire de Telemann et Delalande en cinq tableaux vivants. Au rythme des compositions vives et légères, le jeu des images scéniques s’harmonise avec subtilité et fantaisie. La Tafelmusik (musique de table) désigne le répertoire des œuvres composées pour accompagner fêtes et banquets aux 17e et 18e siècles. C’est aussi le nom du recueil le plus célèbre du compositeur baroque George Philipp Telemann, en écho à des tableaux de l’époque, scènes de genre dans l’univers de la taverne mêlant musiciens et personnages attablés écoutant de la musique. Avec “Tafelmusik”, l’ensemble Amarillis prend au pied de la lettre cette association entre musique et peinture, en jouant le répertoire de Telemann et Delalande sous forme de tableaux vivants. Héloïse Gaillard en a imaginé cinq, composés pour une formation instrumentale à géométrie variable, qui invitent à un voyage où la fantaisie est de mise. La musique devient le fil rouge de la scénographie et de la narration, le moteur principal de l’action et des mouvements des neuf musiciens. Le clavecin devenu mobile comme par magie, grâce à la scénographie d’Éric Soyer, ces tableaux incarnent les songes de la claveciniste. Flûtes et hautbois baroques : Héloïse Gaillard et Xavier MiquelViolons : Alice Piérot et Matthieu CamilleriAlto : Laurent MullerVioloncelle : Keiko GomiBasson : Laurent Le ChenadecClavecin : Violaine CochardViolone : Ludovic Coutineau Dans le cadre de Baroque en scène

Cité des Congrès adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://www.lasoufflerie.org/