Ensemble AKANTHA Église Saint-Merry, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 3 juillet 2021

de 20h à 22h

gratuit

Concert monographique : Dominique Lemaître à l’occasion de la parution du CD Laps (Oeuvres pour ensembles) – Label Da Vinci Classics – Horaire exceptionnel : 20h

L’ensemble Akantha

Cette formation à géométrie variable dédiée à la musique d’aujourd’hui a été créée en 2019 par la guitariste Isabelle Chomet. Elle regroupe en grande partie des musiciens des Hauts de France rejoints par quelques interprètes parisiens ou normands. Associant voix et instruments, deux premiers concerts ont été donnés à Honfleur en septembre 2019 dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine avec notamment la création de l’œuvre Khronos, hommage à Stephen Hawking pour guitare et six instruments de Dominique Lemaître.

Flûte et flûte en sol : Jean-Pierre Moisseron

Clarinette et clarinette basse : Jérôme Maury

Percussion : François Moreau

Piano : Anita Nutini

Guitare : Isabelle Chomet

Harpe : Stéphane-France Léger

Sopranos : Nathalie Dumesnil et Bénédicte Prédali

Violons : Sylvie Coquidé et Stéphane Guijarro

Alto : Maxime Perreau

Violoncelle : Alexandre Soumagne

Direction musicale : Jérôme Polack

Direction artistique : Isabelle Chomet

Le concert sera présenté par le compositeur.

Site Web : http://www.dominique-lemaitre.fr

Page Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_Lemaître

Chaîne YouTube : http://www.youtube.com/user/agencebigel/videos

« La musique de Dominique Lemaître, éloignée des clivages, des catégories et des modes, occupe une place bien singulière dans l’aventure musicale de notre époque : sise hors du champ des esthétiques d’avant-garde, « solitaire » certes, pourtant en « prise directe » avec son temps, elle est résonance, écho d’une poésie étouffée ou perdue – non pas poésie urbaine, comme un Varèse a su la faire jaillir dans la douleur de la dissonance et du cluster, mais poésie de l’intemporalité, de l’espace, toute de vibration intérieure, de « lyrisme » profond au sens antique, oriental – une musique non acérée qui, pour paraphraser Dutilleux, chante, vagabonde, suggère “le mystère de l’instant » ».

Daniel Kawka, chef d’orchestre

Église Saint-Merry 76 rue de la Verrerie Paris 75004

Dominique Lemaître – Laps