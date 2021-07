Ensemble A Nocte Temporis Église Saint Martin, 15 mai 2022, Amilly.

Église Saint Martin, le dimanche 15 mai 2022 à 18:00

Erbarme dich Fort de sa longue expérience de soliste auprès de chefs tels William Christie, Philippe Herreweghe, Hervé Niquet ou Christophe Rousset, Reinoud Van Mechelen fonde son ensemble en 2016. Les deux premiers enregistrements d’A Nocte Temporis (Erbarme dich, airs de Jean Sébastien Bach pour ténor et flûte, 2016, et Clérambault, cantates françaises, 2018) ont été acclamés par la critique et plusieurs fois distingués. L’ensemble a été invité dans des lieux prestigieux tels le Festival Radio France (Montpellier), MA Festival (Bruges), Bozar (Bruxelles), la Chapelle Royale du Château de Versailles et AMUZ. En 2019 sont parus The Dubhlinn Gardens (musique irlandaise du XVIIIe siècle) et Dumesny, haute-contre de Lully. Erbarme dich évoque le célèbre air pour alto de la Passion selon Saint Matthieu de Jean Sébastien Bach, mais il s’agit également de l’air plein de douleur et de sensualité pour ténor et traverso de la cantate 55. En effet, un large corpus de cantates composées par le cantor à Leipzig dans les années 1724-1726 met en lumière un dialogue complice entre la voix et la flûte. Bach excelle dans cet art du discours et s’amuse à souligner ou à défier le texte en dessinant des lignes pleines d’une vocalité exacerbée. Cet art de l’entrelacement des voix a séduit Reinoud Van Mechelen et la flûtiste Anna Besson, qui ont choisi d’articuler ces airs autour d’œuvres de Bach pour orgue seul et flûte traversière. Distribution : Reinoud Van Mechelen : ténor Anna Besson : flûte traversière baroque Marc Meisel : clavecin Ronan Kernoa : violoncelle Plein tarif : 18 € Tarif réduit : 13 € (sera accordé sur présentation de justificatifs, aux jeunes de 19 ans à 25 ans révolus, aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires des minima sociaux et aux titulaires d’une carte de famille nombreuse). Tarif groupe : 13 € (sera accordé aux associations, aux entreprises et aux comités d’entreprise à partir de 10 places achetées sur l’ensemble des concerts proposés). Tarif junior : 5 € (valable jusqu’à 18 ans révolus). La gratuité sera accordée aux élèves de l’École municipale de musique d’Amilly. Tarif parent accompagnant un mineur élève de l’école de musique (dans la limite de 2 personnes) : 10 € MOYENS DE PAIEMENT Règlement par chèque -à l’ordre de Régie saison culturelle d’Amilly-, espèces, carte bancaire y compris sur le lieu du concert. En plus du dispositif yep’s, toujours disponible pour les moins de 25 ans, nouveau pour les jeunes de 18 ans : Possibilité d’utiliser le pass culture. Renseignements : yeps.fr / pass.culture.fr Espace Jean-Vilar 264, rue de la Mère-Dieu 45200 AMILLY 02 38 85 81 96 / [ejv@amilly45.fr](mailto:ejv@amilly45.fr) Horaires d’ouverture : lundi de 14h à 17h et du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Fermé jusqu’au 31 août. Des pré-réservations sont possibles par courrier. Ouverture de la billetterie : samedi 11 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h

