“Ensemble à 100%” pour vous remobiliser sur un projet Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines, 19 avril 2022, Trappes.

“Ensemble à 100%” pour vous remobiliser sur un projet

Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines, le mardi 19 avril à 09:30

Découvrez un programme innovant qui vous emmènera vers la réussite. Un parcours à la carte qui s’adapte à votre rythme et vos envies et près de chez vous. Vous voulez en savoir plus, n’hésitez plus et venez nous rencontrer. **Animé par Pop School et la Cité des Métiers** **INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 01 34 82 82 61**

Vous êtes sans emploi ou femme au foyer et vous souhaitez reprendre une activité ou une formation ? Vous ne savez pas par où commencer ?

Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 rue des Hêtres, Trappes Trappes Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T09:30:00 2022-04-19T11:30:00