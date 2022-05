Ensemble 0 | Elpmas – Moondog, 7 juin 2022, .

Ensemble 0 | Elpmas – Moondog

2022-06-07 – 2022-06-07

13 EUR Avec cette version inédite du célèbre album de Moondog, l’Ensemble 0 convoque l’auditeur dans une sorcellerie sonore aux accents universels : traditions aborigènes, amérindiennes et japonaises fusionnent pour composer une ode à la nature, doublée d’un chant de révolte face à l’extinction programmée des peuples et des traditions. Envers du « sample » propre aux musiques électroniques, Elpmas se déploie comme un entrelacs d’envoûtantes boucles sonores, dans lequel émergent, parmi les voix fantomatiques, les accents boisés du marimba et des vents, le cristal de la cithare et du glockenspiel. Réminiscences baroques, restitution d’environnements sonores naturels : tout concourt à la définition d’un monde artistique d’une puissante originalité, et à l’embarquement pour un voyage en apesanteur.

Un projet partagé avec Why Note Centre de création musicale et Consortium Museum

