Ne manquez pas le concert « Ensemb7e » au Chai du Terral le 22 octobre 2022 à 20h au Chai du Terral !

En sept albums et des dizaines de concerts, un Chapelier Fou s’est glissé parmi les grands noms de l’électro à la française. Dès son premier EP Darling, darling, darling Louis Warynski a promené aux quatre coins de la planète sa « musique électro de chambre », intimiste et dansante, inspirée de toutes les musiques et mixant instruments classiques et électroniques. Ce soir, il revient avec ses complices de Ensembl7e, à une musique purement acoustique, reprenant ses plus grands titres dans un mirage classieux et vertigineux.

Comme le héros d’Alice au Pays des Merveilles, Chapelier Fou traverse les miroirs, de l’électro à l’acoustique, un passage toujours aussi étonnant et très convaincant.

Dès 8 ans – 1h40

theatreduterral@montpellier-agglo.com https://www.chaiduterral.com/

Saint-Jean-de-Védas

