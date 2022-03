Enseigner l’histoire de la Shoah. Par Les Vivants, un dispositif transférable. Mémorial de la Shoah Paris Catégorie d’évènement: Paris

Mémorial de la Shoah, le vendredi 25 mars à 10:30

Le Mémorial de la Shoah organise, en collaboration avec l’académie de Créteil, une formation à destination de professeurs d’histoire-géographie dans la cadre de la formation continue. Annabelle Paillery Guichard présentera [le dispositif Par Les vivants](https://www.parlesvivants.org/) le vendredi 25 mars de 10 h 30 à 12 h 30 au Mémorial de la Shoah à Paris. [@parlesvivants](https://twitter.com/parlesvivants) **Association Parmi d’autres**

Inspirer, former, accompagner pour enseigner autrement l’histoire de la Shoah avec le numérique Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris

