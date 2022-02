Enseignement sur l’Église Chapelle Saint-Étienne Paris Catégorie d’évènement: Paris

Chaque vendredi à 20h30 à la chapelle Saint-Etienne, les prêtres de la paroisse assureront un commentaire de la Constitution dogmatique sur l’Eglise « Lumen Gentium », du Concile Vatican II (21 novembre 1964). Des rencontres paroissiales, afin de vivre ce Carême ensemble : Vendredi 4 mars : Le mystère de l’Eglise Vendredi 11 mars : Le peuple de Dieu Vendredi 18 mars : La constitution hiérarchique de l’Eglise Vendredi 25 mars : Les laïcs Vendredi 1er avril : L’appel universel à la sainteté et les religieux Vendredi 8 avril : l’Eglise en marche et son union avec l’Eglise du Ciel. La Vierge Marie dans le mystère du Christ et de l’Eglise « Lumen Gentium » Chapelle Saint-Étienne 23 place Étienne Pernet 75015 Paris Paris Paris 15e Arrondissement Paris

