Ecoles du grand clos, le samedi 2 avril à 10:00

Accessible dès 2 ans sans carte scolaire. Entrée possible jusqu’à la grande section. Classes bilingues de la maternelle au CM2.

Portes ouvertes de la filière bilingue de l’école du Grand Clos à Saint-Brieuc Ecoles du grand clos 38 rue de cornouaille saint brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T12:00:00

