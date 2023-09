Colloque – Patrimoine de la chimie – 23&24 nov 2023 à Rennes ENSCR Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Colloque – Patrimoine de la chimie – 23&24 nov 2023 à Rennes ENSCR Rennes, 23 novembre 2023, Rennes. Colloque – Patrimoine de la chimie – 23&24 nov 2023 à Rennes 23 et 24 novembre ENSCR Inscription (40 euros pour les deux journées du 23 et 24 novembre, buffet compris) Ce colloque vise à mettre en valeur les chimistes, les ouvrages édités mais également les bâtiments spécifiques, les laboratoires, les installations et les instruments ayant permis d’effectuer toutes ces recherches. Au programme : Jeudi 23 novembre une conférence grand public ( ouverte à tous ) sur Lavoisier, ses expériences et son laboratoire par le professeur Eric Jacques ;

) sur Lavoisier, ses expériences et son laboratoire par le professeur Eric Jacques ; un cycle de communications et de présentations de posters par des experts nationaux et internationaux. Vendredi 24 novembre une journée de visites des différentes collections rennaises valorisant le patrimoine scientifique et technique : enseignement, médecine, chimie, géologie, agronomie, psychologie, physique et biologie. Visites sur réservation. Voir les détails de la programmation : https://www.sfhc.fr/actualites/ Frais (inscription, déjeuner buffet) 40 euros avant le 23 octobre / formulaire sur le site de Rennes en sciences à partir du 20 septembre : http://www.rennesensciences.fr/ Visites à l’Espace des Sciences Pour les samedi 25 et dimanche 26 novembre

L’Espace des Sciences (les Champs Libres) invite gracieusement les participants à visiter ses deux expositions (Intelligence et Cerveau) le temps du week-end. Demander des billets d’entrée aux organisateurs du colloque.

Voir le site : https://www.espace-sciences.org/rennes/expositions Contacts : Danielle Fauque : danielle.fauque@universite-paris-saclay.fr et Dominique Bernard : domibernard@orange.fr ENSCR 11 allée de Beaulieu Rennes Rennes 35042 Jeanne d'Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne

