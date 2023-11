[Conférence] Quel numérique pour ma planète ? Juliette Duquesne ENSASE Saint-Étienne, 23 novembre 2023, Saint-Étienne.

[Conférence] Quel numérique pour ma planète ? Juliette Duquesne Jeudi 23 novembre, 19h00 ENSASE

Le numérique est loin d’être immatériel. Si le numérique était un pays, il aurait 2 à 3 fois l’empreinte de la France. Comment réduire notre impact numérique dans un monde de plus en plus envahi par l’informatique ? Quelles sont les mesures individuelles et collectives à mettre en place ? Des solutions déjà expérimentées par la société civile existent.

Juliette Duquesne, journaliste indépendante est spécialisée dans les thématiques économiques et environnementales (carnetsdalerte.fr).

Soirée conférence organisée en partenariat avec la MAIF Réserver sa place

Source: https://www.tatoujuste.org/le-salon/hors-les-murs-2023/

ENSASE 1, rue Buisson 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.maif-evenements.fr/numerique-planete/quel-numerique-pour-ma-planete-3?o=158661 »}] [{« link »: « https://www.maif-evenements.fr/numerique-planete/quel-numerique-pour-ma-planete-3?o=158661 »}, {« link »: « https://www.tatoujuste.org/le-salon/hors-les-murs-2023/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T19:00:00+01:00 – 2023-11-23T21:00:00+01:00

2023-11-23T19:00:00+01:00 – 2023-11-23T21:00:00+01:00

Tatou Juste