Portes ouvertes de l'ENSAPC 21 janvier – 13 mars 2024 ENSAPC Cergy

Début : 2024-01-21
Fin : 2024-03-13

L'Ecole Nationale Supérieure d'Arts Paris-Cergy organise ses portes ouvertes sous forme de visites guidées d'une heure. C'est l'occasion pour les élèves qui s'intéressent aux études artistiques de visiter notre école, ses ateliers et d'échanger avec les étudiants qui sont mobilisés pour cet évènement.

ENSAPC
2 rue des Italiens
95000 Cergy

