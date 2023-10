Conférence publique ENSAM Paris Catégorie d’Évènement: Paris Conférence publique ENSAM Paris, 13 octobre 2023, Paris. Conférence publique Vendredi 13 octobre, 18h00 ENSAM Entrée libre Une conférence publique avec pour sujet “Protéger les bâtiments durables avec une nouvelle approche de sécurité” sera animée par Karim JUHOOR, Directeur Général EFUZIF. Rendez-vous à 18h dans la salle de conférence de l’ENSAM (entrée libre) ENSAM ANGLES DES RUES 20 DÉCEMBRE 1848 ET DE CHERBOURG Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

