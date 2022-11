RENCONTRE | Entretien avec Francis Hallé ENSAM Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

RENCONTRE | Entretien avec Francis Hallé ENSAM, 24 novembre 2022, Montpellier. RENCONTRE | Entretien avec Francis Hallé Jeudi 24 novembre, 18h00 ENSAM L’ENSAM et la MAOM ont le plaisir d’accueillir Francis Hallé, botaniste, biologiste, spécialiste de l’architecture des arbres. ENSAM 179 rue de l’esperou 34095 montpellier Hôpitaux-Facultés Montpellier 34095 Hérault Occitanie RENCONTRE Entretien avec Francis Hallé Jeudi 24 novembre à 18h

Amphi 1, ENSAM – 179 rue de l’Espérou, Montpellier Le temps d’une soirée, l’ École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier et la MAOM ont le plaisir d’accueillir Francis Hallé, botaniste et biologiste, spécialiste de l’architecture des arbres et auteur de nombreux ouvrages.

Un temps d’échange avec le public est prévu durant la rencontre, suivie d’un cocktail. Entrée libre, ouverte à tous•tes, venez nombreux•ses !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-24T18:00:00+01:00

2022-11-24T21:00:00+01:00 Francis Hallé

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu ENSAM Adresse 179 rue de l'esperou 34095 montpellier Hôpitaux-Facultés Ville Montpellier lieuville ENSAM Montpellier Departement Hérault

ENSAM Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

RENCONTRE | Entretien avec Francis Hallé ENSAM 2022-11-24 was last modified: by RENCONTRE | Entretien avec Francis Hallé ENSAM ENSAM 24 novembre 2022 ENSAM Montpellier montpellier

Montpellier Hérault