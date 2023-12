Petit-Déjeuner Conférence « le goût des livres : une urgence à l’ère du tweet » ENSAIT Roubaix, 13 décembre 2023, Roubaix.

Petit-Déjeuner Conférence « le goût des livres : une urgence à l’ère du tweet » Mercredi 13 décembre, 08h30 ENSAIT sur inscription

Le premier projet de restauration du fonds ancien de la Bibliothèque sera présenté le 13 12 2023 à 8h30 dans les locaux de l’Ensait.

Mathieu Flonneau, agrégé en histoire contemporaine et Maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne proposera une conférence intitulée « le goût des livres : une urgence à l’ère du tweet ».

sur inscription virginie.barrois@ensait.fr

ENSAIT 2 Allée Louise et Victor Champier, Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 0320256464 http://www.ensait.fr/ https://www.facebook.com/ensait/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=fbf62779-c78b-4ac3-9fd1-c55268c6922e [{« type »: « email », « value »: « virginie.barrois@ensait.fr »}] [{« link »: « mailto:virginie.barrois@ensait.fr »}] L’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles se situe au coeur d’une métropole dynamique

et chaleureuse.

Elle forme chaque année près de 150 ingénieurs destinés à être les acteurs majeurs des textiles de demain :

secteur des textiles techniques, des matériaux avancés, de la distribution, de la mode et du luxe. Métro ligne 2 : métro Gare Jean Lebas ou Grand Place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T08:30:00+01:00 – 2023-12-13T10:00:00+01:00

2023-12-13T08:30:00+01:00 – 2023-12-13T10:00:00+01:00

mécénat conférence patrimoine enseignement supérieur culture livres

lancement du Mécénat de l’Ensait le 13 12 2023