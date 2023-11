Journée portes ouvertes à l’ENSAIT ENSAIT Roubaix, 25 novembre 2023, Roubaix.

Journée portes ouvertes à l’ENSAIT Samedi 25 novembre, 13h30 ENSAIT Entrée libre et gratuite sans inscription requise au préalable

Les journées portes ouvertes à l’ENSAIT (École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles) sont des événements passionnants qui offrent aux visiteurs l’opportunité de découvrir en profondeur cette prestigieuse institution, ses formations et le monde fascinant du textile.

Accueil chaleureux : Dès votre arrivée à l’ENSAIT, vous serez accueilli chaleureusement par le personnel de l’école. Ils vous fourniront un programme de la journée, une carte du campus et répondront à toutes vos questions.

Présentation de l’ENSAIT : Les responsables de l’école vous expliqueront son histoire, ses valeurs, et son engagement envers l’enseignement supérieur en textiles.

Découverte des formations : Vous aurez l’occasion d’assister à des sessions d’information dédiées à chacune des formations offertes à l’ENSAIT. Que vous soyez intéressé par le textile, la mode, les textiles techniques, la recherche, ou l’ingénierie, vous en apprendrez davantage sur les cursus et les opportunités de carrière qui s’offrent à vous.

Visites des laboratoires : Les laboratoires de recherche et les ateliers de l’ENSAIT sont ouverts aux visiteurs. Vous pourrez observer des démonstrations des dernières avancées technologiques en matière de textile, ainsi que des projets de recherche en cours.

Rencontres avec les étudiants et les enseignants : Vous aurez la chance de discuter avec des étudiants actuels de l’ENSAIT, qui partageront leur expérience et répondront à vos questions sur la vie sur le campus. Les enseignants seront également disponibles pour discuter de leurs domaines d’expertise.

Conseils sur les admissions : Pour les futurs étudiants intéressés, des sessions d’information sur le processus d’admission, les critères de sélection et les modalités de candidature seront organisées pour vous guider dans votre démarche.

Visite du campus : Vous aurez l’opportunité de visiter les installations de l’ENSAIT, y compris les salles de cours, les bibliothèques, les espaces de travail collaboratif et bien plus encore.

Les journées portes ouvertes à l’ENSAIT sont une occasion exceptionnelle de plonger dans le monde passionnant du textile, de découvrir les formations offertes par cette école renommée, de rencontrer des experts du secteur et de tisser des liens avec d’autres passionnés du textile. C’est une opportunité à ne pas manquer pour les personnes qui envisagent une carrière dans ce domaine dynamique.

ENSAIT 2 Allée Louise et Victor Champier, Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 0320256464 http://www.ensait.fr/ https://www.facebook.com/ensait/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=fbf62779-c78b-4ac3-9fd1-c55268c6922e L’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles se situe au coeur d’une métropole dynamique

et chaleureuse.

Elle forme chaque année près de 150 ingénieurs destinés à être les acteurs majeurs des textiles de demain :

secteur des textiles techniques, des matériaux avancés, de la distribution, de la mode et du luxe. Métro ligne 2 : métro Gare Jean Lebas ou Grand Place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T13:30:00+01:00 – 2023-11-25T17:30:00+01:00

2023-11-25T13:30:00+01:00 – 2023-11-25T17:30:00+01:00

textile formation

Service communication ENSAIT