FETEX, forum de l’emploi et du stage textile Jeudi 9 novembre, 09h00 ENSAIT L’entrée au FETEX est gratuite pour les visiteurs.

Ce salon permet aux étudiants, diplômés et demandeurs d’emplois de trouver des offres d’emploi et de stage dans le secteur textile.

Cette année il prendra forme à l’ENSAIT le 9 novembre 2023.

Les types d’offres proposées concerneront les métiers de :

ouvrier textile

couturier

styliste modéliste

technicien innovation textile

qualité

R&D

chef de produit

Etc.

Les entreprises traditionnellement présentes ont toutes la particularité d’être concernées par une activité textile (mode, luxe, sport, textiles médicaux, composites, textiles pour l’aéronautique, pour l’automobile, pour la protection, etc.). Elles sont localisées sur la totalité du territoire français.

Au-delà des stands des entreprises, vous aurez la possibilité de participer à différents ateliers et conférences :

une conférence d’un coach en image sur la communication non verbale

un atelier sur la rédaction de CV / la lettre de motivation / l’entretien professionnel

un atelier de prise de photo professionnelle

une conférence sur les nouveaux métiers liés au développement durable

une conférence sur la création d’entreprise

Le FETEX est co-organisé par différentes écoles et structures textiles de la région Hauts-de-France (ENSAIT, ESAAT, EPICC, UITH Nord, Lycée Sévigné, Informa, etc.) et la Ville de Roubaix.

Plus d’infos sur : https://fetex.ensait.fr/

ENSAIT 2 Allée Louise et Victor Champier, Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

et chaleureuse.

Elle forme chaque année près de 150 ingénieurs destinés à être les acteurs majeurs des textiles de demain :

secteur des textiles techniques, des matériaux avancés, de la distribution, de la mode et du luxe. Métro ligne 2 : métro Gare Jean Lebas ou Grand Place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T09:00:00+01:00 – 2023-11-09T17:00:00+01:00

