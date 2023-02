4ème Marché aux Livres et aux Estampes ENSAIT, 5 mars 2023, Roubaix.

4ème Marché aux Livres et aux Estampes Dimanche 5 mars, 11h00 ENSAIT

Entrée libre et gratuite

La ville de Roubaix organise son 4ème Marché aux Livres et aux Estampes au cœur de l’ENSAIT, de 11h à 18h. Entrée gratuite.

ENSAIT 2 Allée Louise et Victor Champier, Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Métro ligne 2 : métro Gare Jean Lebas ou Grand Place

0320256464 http://www.ensait.fr/ https://www.facebook.com/ensait/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=fbf62779-c78b-4ac3-9fd1-c55268c6922e L’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles se situe au coeur d’une métropole dynamique

et chaleureuse.

Elle forme chaque année près de 150 ingénieurs destinés à être les acteurs majeurs des textiles de demain :

secteur des textiles techniques, des matériaux avancés, de la distribution, de la mode et du luxe.

Ce marché aux livres n’est pas un marché comme les autres… Il fait la part belle aux petites maisons d’édition et à la création avec la vente d’estampes !

Venez y découvrir et rencontrer artistes, petits éditeurs, libraires, bouquinistes, associations et galeries. Vous pourrez échanger, seuls ou en famille, autour de démonstrations de typographie, de gravure taille douce, et de sérigraphies et vous procurer des ouvrages à hauteur de toutes les bourses.

Voici un avant-goût des participants que vous pourrez y trouver :

– Editions l’âne qui butine

– L’Ardente Editions

– Bureau d’Art et de Recherche – la QSP galerie

– La Belle Epoque [Arts Contemporains]

– Les Editions d’Emérence – Christine Vandrisse

– IMAGES éditions

– Librairie Godon – Livres Anciens



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-05T11:00:00+01:00

2023-03-05T18:00:00+01:00

Service communication – Ville de Roubaix